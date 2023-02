Landgenoot Victor Martinez turnt zich in de kijker op Luxemburg Open

Vrijdag eindigde Martinez als tweede in de meerkamp (allround) met een totaal van 78,399 punten. Takumi Onoshima werd vijfde met 75,934 punten. De Litouwer Robert Tvorogal won de gouden medaille (78,666) en de Israëliër Uri Zeidel (78,267) het brons. In het teamklassement eindigde België, vertegenwoordigd door Nicola Cuyle, Martinez, Onoshima en Senne Spyckerelle, als tweede met 232,567 punten, vlak achter Israël (232,968). Polen nam de derde plaats in (211,433).

De Belgische junioren werden vijfde (152.533) dankzij Kyano Schepers, Fynn Van Kampen, Dario Van Moorleghem, Giel Vandeberg en Kilan Van der Aa. Schepers (46,834) eindigde individueel als dertiende en Van Kampen (45,033) als veertiende.

Op zaterdag, tijdens de toestelfinales, won Martinez de wedstrijd op de vloer (13,950) en aan de rekstok (13,300). Liam De Smet triomfeerde aan de ringen (13,400), Onoshima werd derde op het paard (12,100) en Spyckerelle zesde aan de brug (12,050).

Bij de junioren noteerde Victor Tournicot de tweede score op de vloer (13,450) en de vierde op de sprong (13,200), Schepers de derde aan de rekstok (12,650) en de achtste aan de brug (9,850). Vandeberg finishte als vierde aan de ringen (12,100) en Van Moorleghem als zesde op het paard (10,250).