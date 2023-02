Belgische golfer Thomas Pieters gaat grof geld verdienen met overstap naar controversiële LIV Golf Tour

Dat er eerder al contacten waren tussen de LIV Golf Tour en Thomas Pieters stak de 31-jarige Antwerpenaar nooit onder stoelen of banken. Het Belgische nummer een in het golfen hield altijd de boot af voor de Saudische geldmachine. Het deelnemen aan majortoernooien en vooral de Ryder Cup stond nog hoog op zijn agenda en daarom was een overstap niet aan de orde. Maar volgens het gerenommeerde blad “Sports Illustrated” zou daar maandag verandering in komen wanneer de LIV Golf Tour de definitieve lijst van spelers zal voorstellen.

Indien Pieters de overstap maakt, zou dit een heel grote verrassing zijn. Vorige maand nam het nummer 34 van de wereldranglijst nog deel aan de Hero Cup. Deze confrontatie tussen “Team Continental Europe” en “Team Great Britain & Ierland” was een opwarmer voor de Ryder Cup later dit jaar in het Italiaanse Rome. De kans dat Pieters na 2016 opnieuw geselecteerd zou geraken voor de tweejaarlijkse hoogmis in het golf is meer dan reëel te noemen. Ook was Pieters in hoogst eigen persoon aanwezig bij de voorstelling voor het Soudal Open 2023, de Belgische manche op Europese tour. Met deze twee présences gaf hij te kennen dat hij trouw zou blijven aan de DP World Tour.

Deze week kwam er wel een barst in de relatie met de gevestigde circuits. “Triest om mijn favoriete toernooi van het jaar te missen. Want als nummer 34 in de wereld, kon ik er gewoon niet in”, tweette Pieters na geen invitatie/startrecht te krijgen voor het Genesis Invitational, een toernooi op de Amerikaanse PGA Tour.

LIV Golf maakte eerder deze week acht van zijn teams bekend. De overige vier zouden oorspronkelijk vrijdag bekend worden gemaakt, maar donderdag meldde het Twitter-account van dat circuit dat de definitieve roosters en leden maandag zouden worden vrijgegeven. Pieters zou na de Chileen Mito Pereira en de Colombiaans Sebastian Munoz de derde bekende naam zijn die zich voor het tweede seizoen bij LIV Golf Tour aansluit.

Thomas Pieters nam op de DP World Tour deel aan 189 toernooien en wist daarvan 6 titels op zijn naam te zetten. Op de Amerikaanse PGA Tour kwam hij 49 maal in actie met een tweede plaats op het Genesis Invitational 2017 als beste resultaat. Samen met Thomas Detry werd hij in 2018 ook de wereldkampioen op de World Cup Golf.