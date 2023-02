KV Oostende houdt de nul tegen Charleroi maar koopt daar niets mee onderaan de stand

Ook tegen Charleroi heeft KV Oostende geen broodnodige zege behaald, wel een maagdelijk gelijkspel. De groen-rood-gelen waren slap in de eerste helft en verdienstelijk na de rust. Maar de module ‘afwerking’ in hun cursus hebben ze nog altijd niet onder de knie.

Voor KV Oostende was het opnieuw een must-win. De vorige matchen die KV Oostende moest winnen, leverden telkens een puntje op. De gelijkspelen in Kortrijk en Waregem zijn de schamele oogst in een ellendige periode die sinds half november een bedroevende 2 op 27 opleverde. Charleroi ademt op de twaalfde plaats toch iets vrije en lonkt nog naar de top-acht.

Thalhammer had Amade en Durdov uit de selectie verwijderd maar hij had een nog grotere verrassing in huis. Voor het eerst verloor kapitein Tanghe zijn basisplaats. Barac, een Kroatische lastminute-transfer van het Russische Samara, debuteerde in de defensie naast Rodin en Urhoghide. Bij Charleroi liet Mazzu vooraan Mbenza de plaats van Stulic innemen.

De knap georganiseerde Karolingers bepaalden het spelbeeld. Op voorzet van Zorgane tekende Mbenza het eerste doelgevaar maar Hubert sloeg de bal in hoekschop. Nog voor het eerste kwartier weggetikt was, moest Sakamoto aan de paal zijn ploeg bijstaan. Rodins onhandigheid had Bayo bijna een treffer opgeleverd.

Protest in spionkop

Geen nieuws aan Oostendse zijde? Toch wel. Buiten de lijnen. Aan het halfuur ontvouwde de spionkop diverse spandoeken, in de taal van de Amerikaanse eigenaars. De boodschappen waren duidelijk: no passion, no money, no policy, no results, no ambition. Ze noemden ook de Franse CEO: “Ganaye out”. Tegelijk treiterde de spionkop de uitvoerende voorzitter met de muzikale vraag met hen even mee te zingen.

© BELGA

Met enige goede wil onthouden we ook enkele Oostendse pogingen van de eerste helft. Arase haalde van net buiten de zestien uit op een afvallende bal, maar zijn te centraal schot was een kolfje naar de hand van Koffi. McGeehan had tweemaal teveel tijd nodig om de doelman te bedreigen. In de toegevoegde tijd sloeg Koffi een knap schot van Hornby weg.

Meer inspiratie

KV Oostende verliet met meer inspiratie de kleedkamer. Binnen hun mogelijkheden zetten ze alle zeilen bij. De eerste kans van de tweede helft kwam van de voet van Ambrose maar Koffi hield zijn doelvlak ongeschonden. Op de derde Oostendse hoekschop volgde een VAR-check want er was enige onduidelijkheid. De videoref riep ref Denil niet naar het scherm want er was niets aan de hand. In de 73ste minuut scoorde Hornby tussen drie verdedigers wel maar de grensrechter zwaaide met zijn vlaggestok. Na een mooie actie van McGeehan, Ndicka en Atanga kreeg Hornby het leder aangeboden. Diens schot was zo slap dat Marcq het netjes kon opruimen. Tussendoor had Hubert een kans van Heymans gestopt. Aan de overzijde De Oostendse inspanningen verdienden misschien meer dan één schamel punt. Het gebrek aan efficiëntie blijft echter een pijnpunt. Voor het eerst na zeventien matchen hield KVO de nul. Maar dit wakkert het geloof in het behoud nauwelijks aan. En wat ben je zonder geloof?

KV Oostende: Hubert, Urhoghide, Barac, Rodin, Arase (70’ Ndicka), Dewaele (70’ Dwomoh), McGeehan, Sakamoto, Bätzner (59’ Atanga), Hornby, Ambrose.

Charleroi: Koffi, Knezevic, Marcq, Bager (24’ Boukamir), Van Cleemput, Ilaimaharitra (81’ Morioka), Zorgane, Kayembe, Hosseinzadeh (64’ Badji), Bayo (81’Stulic), Mbenza (64’ Heymans).

Doelpunten: geen.

Gele kaarten: geen.

Rode kaarten: geen?

Scheidsrechter: Arthur Denil.