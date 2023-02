Darter Kim Huybrechts kent begenadigd dagje: ‘The Hurricane’ klopt Gerwyn Price en wint voor het eerst in 8 jaar toptoernooi

Huybrechts zei eerder al dat hij bijzonder veel zin had om opnieuw te gaan darten, na z’n vierde ronde op het voorbije WK. Vorige week toonde hij al goeie dingen op de eerste vloertoernooien, maar deze week was het er meteen op.

De Kempenaar begon met een gemiddelde van 112 en een 6-1 triomf tegen Devon Peterson. Daarna ging de Ier Dylan Slevin voor de bijl, waarna een clash volgde met top 10 speler Nathan Aspinall. Huybrechts gooide de Engelsman eruit met 6-4 en een gemiddelde van 102. Vervolgens was Huybrechts te sterk voor de jonge Duitser Ricardo Pietreczko.

Maar het beste moest nog komen. Huybrechts won achtereenvolgens met 6-5 van supertalent Josh Rock en met 7-3 van ex-wereldkampioen Gerwyn Price.

Eindelijk nog eens een finale op het allerhoogste niveau voor Huybrechts, die Gabriel Clemens in de ogen keek in Barnsley. De Duitse nummer 1 en halve finalist op het voorbije WK.‘The Hurricane’ kende echter geen genade en kwam in sneltempo 7-0 voor. Clemens deed nog even iets terug, maar wist dat er tegen deze Huybrechts niks te doen was: 8-1. Bingo dus voor de Kempenaar, die zo meteen 12.000 pond rijker is en z’n eerste PDC-titel pakt sinds de European Darts Grand Prix in 2015.

