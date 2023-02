Greet Minnen en Yanina Wickmayer bereiken op een drafje finale dubbelspel in Altenkirchen

Minnen en Wickmayer, de topreekshoofden, versloegen in de halve finales de Indonesische Jessy Rompies en de Indiase Prarthana Thombare, de vierde reekshoofden, vlot in twee sets: 6-0 en 6-2. De partij duurde 57 minuten. In de finale wacht een topduel met de tweede reekshoofden, de Britse tandem Freya Christie/Ali Collins.

Minnen (WTA 157) won eerder op de dag haar halve finale in het enkelspel met 6-2 en 6-3 tegen de Duitse Noma Akugue Noha (WTA 228). De match duurde een uur. Haar tegenstandster in de finale wordt het Deense vijfde reekshoofd Clara Tauson (WTA 128), die de Roemeense Jaqueline Cristian (WTA 232) in de halve finales versloeg (6-3 en 7-6 (7/3)). Cristian schakelde in de kwartfinales Yanina Wickmayer (WTA 259) uit. Tauson wipte in de achtste finales Magali Kempen (WTA 198).