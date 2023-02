Passagiers merken dat vliegtuig terugdraait en landen na 16 uur... op de plek waar ze vertrokken

Een vliegtuig van Air New Zealand is deze week na een vlucht van meer dan 16 uur weer op de luchthaven van vertrek geland.

Het toestel moest donderdag halverwege de vlucht rechtsomkeer maken wegens een stroomstoring op de internationale luchthaven JFK in New York. Vlucht ANZ2 naar de Verenigde Staten werd hierdoor herleid tot een rondje van Auckland naar Auckland.

Volgens de website FlightAware bedroeg de totale vliegtijd ongeveer 16 uur en 25 minuten. “Nadat ik lekker had geslapen, tikje mijn buurman me op de schouder”, vertelt passagier Bryan Gottlieb aan de Amerikaanse nieuwszender CNN. “Wist je al dat we bijna terug zijn in Auckland?”, zei hij me. Gottlieb, die zich al had verheugd op zijn terugkeer naar huis, viel uit de lucht. De game-ontwerper had net enkele drukke weken op het werk achter de rug en zou in zijn thuisstad het vrijgezellenfeest van zijn broer vieren.

Een deel van de luchthaven JFK in New York was echter gesloten en verschillende vluchten moesten worden omgeleid. Sommige internationale vluchten konden op naburige luchthavens landen, maar het vliegtuig van Gottlieb keerde terug naar Nieuw-Zeeland.

Toen de piloot dit aankondigde over de intercom, gaf hij mee dat de beslissing was genomen wegens een gebrek aan bemanning op de luchthaven, wat tot verdere vertragingen zou hebben geleid. De meeste passagiers waren hier niet mee opgezet en wilden liever naar een andere luchthaven in de VS vliegen. “Onze excuses voor het ongemak en we danken onze klanten voor hun geduld en begrip”, laat de luchtvaartmaatschappij nog weten aan CNN.