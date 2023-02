Dodentol na doortocht cycloon Gabrielle in Nieuw-Zeeland opgelopen tot negen

In Nieuw-Zeeland is de dodentol na de doortocht van cycloon Gabrielle opgelopen tot negen. Dat hebben politie en veiligheidsautoriteiten zaterdag meegedeeld tijdens een persconferentie in de hoofdstad Wellington. Er zijn ook nog steeds tien vermisten.

Over de vermisten bestaat “grote bezorgdheid”, klonk het zaterdag. Het is de prioriteit van de veiligheidsdiensten om die mensen te lokaliseren. Daarnaast moeten verschillende dorpen die van de buitenwereld zijn afgesloten bevoorraad worden met voedsel en water. Daarvoor worden helikopters ingezet. Er is volgens de politie sprake van enkele plunderingen maar dat gaat om “geïsoleerde gevallen”.

© AFP

De tropische storm trof het Noordereiland, waar meer dan driekwart van de vijf miljoen Nieuw-Zeelanders woont, maandagavond. Gabrielle ging gepaard met hevige wind en zware regenval en bracht overstromingen en aardverschuivingen teweeg. Vooral de regio rond Hawke’s Bay is zwaar getroffen. Veel huizen, straten en bruggen zijn ingestort en tienduizenden mensen zitten zonder elektriciteit.

© AFP

De Nieuw-Zeelandse regering riep dinsdag de nationale noodtoestand uit. Dat gebeurde slechts voor de derde keer in de geschiedenis van de natie. Eerste minister Chris Hipkinis had het over “de belangrijkste meteorologische gebeurtenis die Nieuw-Zeeland deze eeuw heeft getroffen”.