VIDEO. Poolse nummer één Iga Swiatek droogt Jessica Pegula af en verlengt titel in Doha

Swiatek haalde het in twee sets: 6-3 en 6-0. De finale duurde 1 uur en 10 minuten.

De 21-jarige Swiatek verovert haar eerste titel in 2023. In haar boerenjaar 2022 was ze behalve in Doha ook nog de beste in Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome, Roland Garros, de US Open en San Diego. In totaal telt ze nu twaalf WTA-titels. De 28-jarige Pegula heeft tot dusver twee WTA-titels op de erelijst. Ze won vorig jaar in Guadalajara en was in 2019 de beste in Washington D.C.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen