Bart Swings eindigt op WB schaatsen in Polen als derde op 5.000 meter, vijfde plaats in eindstand

Bart Swings is zaterdag tijdens de wereldbekerfinale schaatsen in het Poolse Tomaszow Mazowiecki op de 5.000 meter op de derde plaats geëindigd.

Door de diskwalificatie van de Italiaan Davide Ghiotto viel de beste schaatser van België in de prijzen. Anderhalve ronde voor het einde had Ghiotto zijn in de buitenbaan schaatsende tegenstander, de Noor Sander Eitrem, geen voorrang gegeven. Beiden leken de wissel onderling te hebben geregeld. Maar de jury besliste Ghiotto te diskwalificeren. Protesten van de Italiaanse ploegleiding waren vergeefs.

Ghiotto had de wereldbeker voor het oprapen. Hij had alleen de race reglementair moeten uitrijden, want de nummer één van het klassement, Patrick Roest, was er niet bij. Met het oog op de wereldkampioenschappen afstanden over krap twee weken in Heerenveen reisde de Nederlander maandag al naar Friesland af.

De dagzege ging nu naar de Noor Sander Eitrem, die met 6:15.06 het baanrecord van olympisch kampioen Nils van der Poel verbeterde. De tweede plaats was voor de Nederlander Beau Snellink, die in de voorlaatste rit Swings te snel af was: 6:21.63 tegen 6:22.94. Snellink won ook de algemene wereldbeker (met 290 punten). In dat overkoepelende klassement had Swings een stabiele vijfde plaats in handen. De Belg eindigde met 240 punten, een plek achter de ontgoochelde Ghiotto.

Snellink is een van de aanstormende talenten op de lange afstanden. Hij maakt deel uit van de toonaangevende ploeg van Jumbo Visma, die onder leiding staat van succescoach Jac Orie. Met zijn 21 jaar beschikt Snellink over een gave techniek. Tot de 3.000-meterpassage bleef Swings goed in het spoor van de Zuid-Hollander, maar in de laatste vijf ronden verloor hij terrein en moest hij definitief buigen.

In de B-groep van de 500 meter eindigde Mathias Vosté als vijftiende. De Nederbelgische Isabelle van Elst ging niet zoals voorzien van start in de B-groep van de 1.500 meter.