Sterke Tom Pidcock bedwingt met late aanval steile puist in Ronde van de Algarve, Ilan Van Wilder als derde mee op podium

Een massasprint zoals in de derde etappe zouden we vermoedelijk niet krijgen, want het peloton reed van Albufeira naar de top van de Alto do Malhao. Een steile puist van 2,5 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,8%. Daar werd de koers ook beslist. Het was Giro-winnaar Jai Hindley (Bora-hansgrohe) die zijn neus aan het venster stak en zo de anderen wakker maakte. Ploeggenoot Higuita haakte z’n wagonnetje aan, maar dat deden ook Costa, Felipe Martinez, Onley, Almeida, Van Wilder en Pidcock.

De voormalig wereldkampioen veldrijden snelde in de laatste kilometer kwiek weg en kreeg alleen nog even weerstand van Joao Almeida. Onze landgenoot Ilan Van Wilder pakte op een afstandje de derde podiumplek na een korte sprint met Sergio Higuita.

Pidcock neemt meteen ook de leiding in Portugal. De Brit van Ineos heeft vijf seconden meer dan Van Wilder. Dat Pidcock een bergetappe naar zijn hand zet, hoeft niet te verbazen. In de Tour de France van vorig jaar won hij bovenop de Mont Ventoux.

In de eerste rit werd Pidcock nog meer dan 100 plaatsen teruggezet in de daguitslag na een akkefietje in de aanloop naar de sprint.