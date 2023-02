Deen Skjelmose kaapt na sprint de tweede rit in Tour des Alpes Maritimes et du Var weg

Mattias Jensen Skjelmose (Trek-Segafredo) heeft de tweede rit in deze Franse rittenkoers gewonnen. In de laatste meters snelde hij weg van Powless en Vauquelin.

De tweede rit in de Tour des Alpes Maritimes et du Var was net geen 180 kilometer tussen Mandelieu en Antibes Azur Aréna. Met een relatief groot groepje werd er de finale ingegaan. Neilson Powless was net zoals vrijdag een van de mannen voorin, maar ook dit keer zag de Amerikaan een andere renner wegsnellen: de 22-jarige Deen Mattias Jensen Skjelmose. Zijn sprint was stevig genoeg om de rest op een afstand te houden.

Vauquelin blijft wel leider met zeven seconden voorsprong op Powless.