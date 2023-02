Hoog bezoek op de Bosuil: bondscoach Domenico Tedesco en Frank Vercauteren komen Belgen van Antwerp scouten

Antwerp neemt het namelijk op tegen Eupen. Reden van het bezoek is om vooral Toby Alderweireld en groeibriljant Arthur Vermeeren in de gaten te houden. Al weet je nooit of Ritchie De Laet, Jelle Bataille of een Michel-Ange Balikwisha misschien in de plannen voorkomen.

Zaterdagavond brengt Tedesco ook een bezoek aan Union-Standard, zondag volgen nog Cercle-Club Brugge en Kortrijk-Anderlecht.

© BELGA

© BELGA

© BELGA