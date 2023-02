Kamala Harris: “Onomstotelijk bewijs dat Rusland misdaden tegen de mensheid beging”

De Verenigde Staten beschuldigen Rusland formeel van misdaden tegen de menselijkheid in Oekraïne. Dat heeft de Amerikaanse vicepresidente Kamala Harris gezegd tijdens de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München. NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg waarschuwde intussen voor de risico’s van een Russische overwinning.

Kamala Harris had het in haar speech op de tweede dag van de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München vooral over de humanitaire situatie in Oekraïne. De Verenigde Staten hebben “formeel vastgesteld dat er misdaden tegen de mensheid zijn gepleegd in Oekraïne”. “We hebben de bewijzen onderzocht, we kennen de juridische normen en er bestaat geen twijfel over: het gaat om misdaden tegen de menselijkheid”, zei ze.

Harris zegt ook dat de Russische troepen “omvangrijk en systemisch” de burgerbevolking in hun buurland aanvallen.

Het is de eerste keer dat de VS Moskou daar zo openlijk van beschuldigen sinds de start van de oorlog bijna een jaar geleden. Harris sprak onder meer van systematische bombardementen op burgers en kritieke infrastructuur, foltering, verkrachtingen door Russische soldaten en deportaties van Oekraïense burgers, onder wie duizenden kinderen die van hun ouders werden gescheiden. Ze verwees ook naar het “barbaarse en onmenselijke” bloedbad in Boetsja en het bombardement van een kraamziekenhuis in Marioepol. “Hun acties zijn een aanval op onze gezamenlijke waardes en onze gezamenlijke menselijkheid.”

“De wereld moet optreden”, klinkt het. De Amerikanen raden Kiev aan om alle misdaden goed te documenteren, zodat de kans op vervolging zo groot mogelijk is. “Ik zeg tegen allen die deze misdaden hebben begaan, en tegen hun superieuren die medeplichtig zijn aan deze misdaden: jullie zullen ter verantwoording worden geroepen”, aldus Harris.

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg. — © AP

Niets wijst erop dat de Russische president Vladimir Poetin zijn ambities in Oekraïne heeft bijgestuurd, waarschuwde NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg. Het Kremlin krijgt immers steeds meer wapenleveringen van andere autoritaire regimes, zoals Iran. “Het grootste risico van allemaal is dat Poetin wint. Als hij wint in Oekraïne, is de boodschap aan hem en alle andere autoritaire leiders dat ze geweld kunnen inzetten om te verkrijgen wat ze willen”. Volgens de Noor is het daarom essentieel om “Oekraïne te geven wat het nodig heeft om te winnen en om als soevereine onafhankelijke naties voor te bestaan in Europa.”

Hij kreeg ruggensteun van de voorzitster van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. “We moeten onze massieve steun aanhouden om de imperialistische plannen van Poetin te doen mislukken”, klonk het. “Het is tijd om te versnellen, want Oekraïne heeft nood aan materiaal om te overleven.”

“Oekraïne sneller bewapenen om Russisch offensief af te wenden”

Ook de Britse eerste minister Rishi Sunak drong er bij de bondgenoten op aan Oekraïne sneller én kwalitatiever te bewapenen om een Russisch offensief in het voorjaar te kunnen afwenden. Hij had het over “geavanceerde, NAVO-standaard middelen”, die nodig zijn om “de veiligheid van Oekraïne op lange termijn te ondersteunen”.

Rishi Sunak. — © via REUTERS

Groot-Brittannië levert tanks aan Oekraïne en besliste recent ook om Oekraïense piloten op te leiden om met NAVO-gevechtsvliegtuigen te vliegen. “Onze collectieve inspanningen maken een verschil, maar met elke dag die voorbijgaat, veroorzaken de Russische strijdkrachten meer pijn en leed. De enige manier om dat te veranderen, is dat Oekraïne wint”, aldus Sunak.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski drong er de voorbije dagen meermaals op aan de beloofde westerse wapens en munitie sneller te leveren. De EU bestudeert intussen ook gezamenlijke aankopen. Estland, dat door zijn geografie de hete Russische adem in de nek voelt, stelde volgens diplomatieke bronnen al voor om 4 miljard euro vrij te maken via de Europese vredesfaciliteit om een miljoen houwitsers aan te kopen. Dat voorstel wordt maandag door de Europese ministers van Buitenlandse Zaken besproken.