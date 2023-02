Laurens Sweeck forceert beslissing in het zand en houdt sterke Lars van der Haar af in Sint-Niklaas

De gevestigde waarden zaten niet meer dan logisch vooraan. Daarbij ook de jarige Kevin Kuhn, die zoals zo vaak een snelle start in de benen had. Enige afwezige was misschien wel Lars van der Haar die moest herstellen na een slechte start. Terwijl de Nederlander plekken goed aan het maken was, wisselde Vanthourenhout en Iserbyt de kop af met Kuhn.

Zo waren we al twee ronden ver. Niemand durfde het aan om een demarrage te plaatsen. Een relatief grote groep bleef bij elkaar. Tot een tuimelperte van Witse Meeussen in het zand. Daardoor reed Kuhn weg en moesten Iserbyt en Sweeck het gat dichten. Vanthourenhout zat ietsje verder, maar kwam samen met Vandebosch ook weer aansluiten.

Van der Haar komt piepen

Sweeck en Vandebosch vielen nadien een tijdje weg uit de kop van de cross en wanneer die eerste zijn weg opnieuw naar voren baande, kreeg hij Van der Haar met zich mee. De Nederlander had nog flink wat buskruit in de benen, want hij nam meteen de leiding. Vanthourenhout, Iserbyt en Sweeck moesten eveneens het gaspedaal induwen om de Nederlands kampioen niet te verliezen. Intussen was Kuhn het kind van de rekening. De Zwitser moest eraf.

Zo kregen we een strijd tussen het aangekondigde viertal. Vooral Van der Haar had er veel zin in en bleef maar doortrekken. Sweeck en Iserbyt wilden echter niet van wijken weten, Vanthourenhout leek wel barstjes te vertonen.

Uiteindelijk werd het pleit uitgevochten door Van der Haar en Sweeck. De vice-Belgisch kampioen zette zich slim op kop voor de laatste zandstrook en sloeg daar zijn slag. Van der Haar ging er niet meer over.