Leandro Trossard krijgt zijn kans in de basis, maar ziet pas vanop de bank hoe Arsenal in extremis Aston Villa opzij kan zetten

Arsenal is door een heel klein gaatje gekropen in de Premier League. Na het verlies tegen Man City, leken de Londenaren met Leandro Trossard voor het eerst in de basis niet verder te geraken dan een 2-2 bij Aston Villa, maar in de extra tijd werd het nog 2-4.

Arsenal moest een reactie tonen na de optater van woensdag tegen City. Daarvoor trok het naar Birmingham, waar een deel van de spelersgroep met Unai Emery een oud-trainer tegenkwam. Hij had ongetwijfeld een plannetje klaar om zijn ex-team een hak te zetten. Het was aan Leandro Trossard om dat als basisspeler te dwarsbomen.

Al pakte dat niet zo uit, want na zes minuten stonden The Gunners al op achterstand. Ollie Watkins zette zichzelf voor de vierde match op rij op het scorebord. Een kanonskogel van Bukayo Saka bracht Arsenal wel weer snel langszij.

De gelijke stand verdween nog voor rust na een knappe aanval van de thuisploeg. Buendia liet het leer slim lopen, waarna Philippe Coutinho Ramsdale het nakijken gaf. Arsenal voor de tweede keer deze namiddag op achtervolgen aangewezen in Birmingham.

Na de pauze zag Trossard zijn team opnieuw gelijkmaken. Het schot van Zinchenko paste perfect in het hoekje. Een paar minuten later werd de Rode Duivel gewisseld voor Martinelli. Maar bij die 2-2 leek het uiteindelijk wel te blijven. Al moest de extra tijd toen nog wel komen. Die had nog erg veel in petto, want WK-held Emiliano Martinez verwerkte de bal in eigen doel en daarna deed Martinelli er zowaar nog eentje bij voor Arsenal, dat zo door een heel klein gaatje kruipt. Man City kan later op de dag wel weer op gelijke hoogte komen bovenaan het klassement bij winst tegen Forest.

De eerste vier goals:

