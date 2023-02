Wie stopt hem? Tadej Pogacar is voor de derde keer in vier koersdagen heer en meester in de Ruta del Sol

Tadej Pogacar heeft de vierde etappe in de Ruta del Sol gewonnen. De Sloveen klom beter dan Enric Mas en heeft zijn derde ritzege in vier koersdagen beet. Wie stopt hem?

In de vierde etappe kregen de renners 3100 hoogtemeters voorgeschoteld en de wedstrijd leende zich voor aanvallers. Dat was ook in het peloton gekend, het regende aanvallen en het duurde bijna twee uur vooraleer een vlucht vorm kreeg met daarin 11 renners, bij wie landgenoot Lionel Taminiaux. Voorts met Pavel Sivakov en Ruben Guerreiro enkele gevaarlijke klanten voor het klassement van Pogacar.

UAE Team Emirates moest aan de bak en liet de voorsprong niet hoog oplopen. Toen de bonus nog 1:30 bedroeg, besloot Sivakov solo te gaan. Tevergeefs. In de groep der favorieten werd ook gekoerst en stevig gepeuzeld aan zijn voorsprong. Na wat kleine prikjes door zijn tegenstanders, ging Pogacar zelf in de tegenaanval op 13,3 km. Hij vlamde zijn rivalen voorbij, raapte Mas op die nog net aan z’n wiel kon aanpikken. Een km verderop werd Sivakov voorbijgesneld.

Het duo dook een korte afdaling in met 12 seconden bonus op de andere tenoren, maar onder impuls van meesterdaler Mohoric kwamen ze terug op het wiel op 3,3 km van het eind.

Lang zou dat niet duren, want er volgden nog enkele knikjes en een aankomst bergop. Een groep van vijf begon aan de slothelling: Pogacar, Mas, Landa, Lorenzo Rota en Andreas Kron.

Mas bleef over met Pogacar en de Spanjaard probeerde wel, maar de Sloveen had meer punch in de benen en reed naar zijn derde ritzege op vier etappes in deze Ruta del Sol, z’n vierde overwinning deze week na eerder de Jaen Paraiso Interior op maandag.