Stunt van formaat! Canadese Laurence St-Germain houdt met haar eerste podiumplek ooit ‘onklopbare’ Shiffrin van vijfde wereldtitel slalom

De Canadese Laurence St-Germain heeft zaterdag voor een verrassing van formaat gezorgd door op het WK alpijnse ski goud te winnen in de slalom. Ze bleef in het Franse Méribel de Amerikaanse topfavoriete Mikaela Shiffrin voor.

Shiffrin had de snelste tijd neergezet in de eerste run maar maakte verschillende foutjes in de tweede. Daardoor kon St-Germain haar achterstand van 61 honderdsten ombuigen in een voorsprong van 57 honderdsten.

De 28-jarige St-Germain had nog nooit een podiumplaats behaald in een internationale competitie maar schoot dus nu de hoofdvogel af. Ze had voor haar twee runs op de Roc de Fer-piste 1:43.15 nodig. Mikaela Shiffrin moest genoegen nemen met zilver in 1:43.72, het brons was voor de Duitse Lena Dürr in 1:43.84. De zege van St-Germain is al een stunt op zich, maar het is bovendien het eerste WK-slalomgoud voor Canada in 63(!) jaar.

Shiffrin (l) moest tevreden zijn met zilver. — © EPA-EFE

Geen vijfde titel

De 27-jarige Shiffrin werd in de slalom vier keer op rij wereldkampioene tussen 2013 en 2019 en een keer olympisch kampioene (in 2014). In de wereldbeker staat haar teller op 52 slalomzeges, waaronder vijf dit seizoen. Eerder deze week won ze in Méribel goud in de reuzenslalom en zilver in de Super-G. Ze heeft nu veertien WK-medailles op haar palmares (7x goud, 4x zilver, 3x brons).

Twee jaar geleden moest Shiffrin op het WK in Cortina d’Ampezzo tevreden zijn met brons in de slalom. De titel ging toen naar de Oostenrijkse Katharina Liensberger. Die eindigde zaterdag pas als twintigste

De Slovaakse olympische kampioene slalom Petra Vlhova, twee jaar geleden goed voor WK-zilver, werd vijfde. De Belgische Kim Vanreusel gaf op tijdens de tweede run. Ze stond 41ste na de eerste. Naya Van Puyvelde werd na een 63e plaats in de eerste run uitgeschakeld.

De slalom was de laatste discipline op dit WK voor de vrouwen. Zondag is het nog de beurt aan de mannen.