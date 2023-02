Duizenden karamellenrapers aanbidden hoogheid Prins Koen II bij carnaval in Genk

Zoets werd gul vanuit de praalwagens het publiek ingeworpen. Er moest na corona immers wat goed gemaakt worden. Net geen vijftig organisaties en verenigingen namen deel aan de 67ste optocht doorheen het centrum van Genk. Uit heel Vlaanderen en zelfs Nederland kwamen ze. Zo gaven de Ridders van de Kromme Elleboog uit Halen wat duiding bij Steampunk. ’t Garnizoen uit Genk zorgde met hun Middeleeuwse Carnavalsburght voor geschiedenisles. Al zullen de historici in het publiek het er alvast over eens zijn dat het niet helemaal waarheidsgetrouw is. Maar dat doet er niet. Als er maar leute is.

© Tom Palmaers

Grappig ook de Clowns van Venetië van de Genkse vereniging Ganz D’rhaan en de Mexicanen van Vivaldis. En ook lokale thema’s zoals de einzelgängers Jan en Danny die het “Tjevenbos” (het geplande stadsbos) in Genk-Centrum op de korrel namen. Of groenteboeren Christel en Marco. Het is zijne hoogheid Koen II die het sluitstuk vormt van de optocht. Na de ontbinding gaat het richting stadhuis waar burgemeester Wim Dries officieel de sleutel van de stad overhandigt aan de prins zodat die drie dagen lang met de scepter in de hand het feest kan leiden. Maandag is er nog Hakketakken in de cafés in het centrum en dinsdag de Malbroekverbranding met striptease in café Meng.

© Tom Palmaers