NAVO-baas Stoltenberg roept op om met China “niet zelfde fout te maken” als met Moskou

De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, heeft de westerse landen zaterdag opgeroepen “om niet dezelfde fout te maken met China” als met Rusland. “We mogen niet te afhankelijk worden van producten en grondstoffen die we importeren”, zei Stoltenberg in een toespraak tijdens de veiligheidsconferentie in München.

“De oorlog in Oekraïne heeft het gevaar getoond van een overdreven vertrouwen in autoritaire regimes”, zei Stoltenberg. “Niet lang geleden hielden velen vol dat de Russische import een puur economische kwestie was. Dat is niet zo. Het is een politieke kwestie.”

Volgens Stoltenberg “gaat het over onze veiligheid”. “Want de Europese afhankelijkheid van Russische energie heeft ons kwetsbaar gemaakt.” Volgens hem moet “vermeden worden om belangrijke technologie te exporteren die tegen ons kan worden gebruikt, en moet onze essentiële infrastructuur beschermd worden”.

Stoltenberg zei dat we “uiteraard moeten blijven handel drijven en ons economisch moeten engageren met China”. “Maar onze economische belangen mogen het niet halen van onze veiligheidsbelangen”, klinkt het. Stoltenberg zegt dat het “normaal is dat we ons beschermen”.

“Maar daarbij moeten we eraan denken dat de handel met vrienden en bondgenoten ons sterker en weerbarstiger maakt. We mogen geen nieuwe barrières creëren tussen vrije en open economieën”, zei Stoltenberg. “De belangrijkste les van de oorlog in Oekraïne is dat Noord-Amerika en Europa verenigd moeten blijven.”

Meer dan 150 regeringsvertegenwoordigers tekenen present bij de jaarlijkse internationale veiligheidsconferentie. Onder hen is ook de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi, die naar Moskou trekt na een bezoek aan Europa.