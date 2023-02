OVERZICHT. 1 jaar oorlog in Oekraïne: dit waren de belangrijkste momenten

Op 24 februari is het een jaar geleden dat Rusland binnenviel in Oekraïne. Dit in de hoop om in enkele dagen het hele land te veroveren. Dat liep echter anders. De soldaten van Poetin werden niet met applaus ontvangen, zoals ze op voorhand hadden gedacht, maar liepen op een muur van onverzettelijkheid. Twaalf maanden en ontelbare doden later ligt een groot deel van Oekraïne in puin en gaan de gevechten almaar door. Een overzicht.