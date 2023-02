Gigi Hadid en Leonardo DiCaprio niet langer aan het daten: “Ze besloot gewoon dat ze klaar met hem was”

De twee werden voor het eerst aan elkaar gelinkt in september 2022 nadat ze samen gespot werden tijdens New York Fashion Week. Maar nu zouden ze elkaar niet meer zien, vertelde een insider aan People. “Ze heeft hem al een tijdje niet meer gezien. Ze besloot gewoon dat ze klaar met hem was,” vertelt de bron aan People. “Ze zijn op heel verschillende plaatsen in het leven. Ze geeft prioriteit aan het moederschap.” Daar voegde de insider aan toe: “Het was toch nooit echt serieus. Het is een beetje weggezakt.”

Het is ook al een tijdje geleden dat DiCaprio en Hadid samen in het openbaar gezien werden. Dat dateert al van november 2022 toen ze samen een restaurant verlieten.

De 48-jarige acteur zou ondertussen ook alweer gelinkt worden aan een andere vrouw. Dat DiCaprio vooral relaties aanknoopt met jonge vrouwen, is geweten. Dit keer gaat het over de amper 19-jarige Eden Polani uit Israël. (sgg)