Verzamelaar breekt per ongeluk peperduur beeld van Jeff Koons

Een kunstverzamelaar in Miami heeft donderdagavond per ongeluk een peperduur beeldje van de bekende kunstenaar Jeff Koons omvergeduwd. De waarde van het beeldje wordt geschat op tientallen duizenden euro’s.

Het incident gebeurde tijdens Art Wynwood, een kunsttentoonstelling in Miami. Omstaanders zagen een vrouw op het bewuste blauwe beeldje van de Amerikaanse Koons tikken. Vermoedelijk om te controlleren of het een echt beeldje was of een ballon. Want verschillende kunstwerken van Koons zien er typisch uit zoals dieren gemaakt van ballonnen. Maar de vrouw had pech. Het was wel degelijk een echt beeldje en het viel onmiddellijk op de grond toen de vrouw het aanraakte. Het porseleinen beeldje spatte meteen uiteen. Dat schrijft de Miami Herald. Onmiddellijk verzamelde het publiek zich om het beeldje, denkende dat het misschien om een performance ging. Maar dat was het niet.

De vrouw in kwestie is een kunstverzamelaar en had helemaal niet de intentie om het beeldje te breken, klinkt het bij de galerij. Het beeldje, dat zo’n twintig jaar oud is, zou een prijskaartje van 42.000 dollar (zo’n 39.000 euro) hebben. Maar gelukkig moet de vrouw dat bedrag niet neertellen. Het beeldje was verzekerd en dus werden de scherven door het personeel bij elkaar geveegd zonder verdere problemen. Al waren kunstverzamelaars wel al snel geïnteresseerd om de scherven te kopen. (sgg)