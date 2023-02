KRC Genk kon vrijdagavond in extremis nog een punt uit de brand slepen in het AFAS Stadion in Mechelen. Na een mindere wedstrijd zitten de Limburgers nu met 5 op 12. Achtervolger Union kan vanavond tot op vier punten komen. Onze analist Stef Wijnants zag dat trainer Wouter Vrancken de prestatie van zijn team niet probeerde op te smukken.