Engelse ex-scheidsrechter Lee Mason beëindigt loopbaan als VAR na beslissing die Arsenal zege kostte

Voormalig arbiter Lee Mason stopt als VAR bij wedstrijden in de Premier League. Onlangs keurde de 51-jarige Engelsman ten onrechte een doelpunt goed van Ivan Toney tijdens Arsenal - Brentford. Dat leidde tot de nodige commotie.

De videoarbitrage had moeten zien dat Toney buitenspel stond op het moment dat hij scoorde, maar verzuimde de juiste lijntjes te trekken. Die beslissing kostte Arsenal twee punten. Arsenal-coach Mikel Arteta haalde na afloop hard uit richting de VAR. “Dit was geen menselijke fout, dit was een kwestie van je baan niet verstaan”, liet de Spanjaard weten.

Mason kreeg al een schorsing van de competitie, maar stopt er nu zelf mee. Hij stapt uit de PGMOL, de organisatie van de arbitrage van de hoogste Engelse voetbalcompetitie. Na vorig seizoen had de 51-jarige arbiter al een punt achter zijn loopbaan op het veld gezet. Mason floot 287 duels op het hoogste niveau.