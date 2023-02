Vrijdag begint in Oekraïne al het tweede oorlogsjaar. Ondanks de enorme verliezen heeft Rusland opnieuw het initiatief genomen. Een lenteoffensief met honderdduizenden vers gemobiliseerde troepen is in de maak. Wij brachten twee militairen en een professor internationale politiek samen voor een vooruitblik. “Het wordt een vleesmolen.”