Lokale bewoners maken zich grote zorgen over ongeval van “giftige” trein in Ohio

Een treinramp in Ohio overheerst het Amerikaanse nieuws. Het ongeluk gebeurde twee weken geleden al: een goederentrein met giftige chemicaliën aan boord ontspoorde in het stadje East-Palestine. Buurtbewoners werden eerst geëvacueerd, maar de Amerikaanse autoriteiten verklaarden de kust ondertussen alweer veilig. Toch blijven de inwoners sceptisch. Verhalen over dode dieren, fysieke ongemakken en gifwolken wakkeren de ongerustheid verder aan: “Dit is ons Tsjernobyl.”