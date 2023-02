VS zet zoektocht stop naar brokstukken van mysterieuze vliegende voorwerpen

De Verenigde Staten hebben hun zoektocht stopgezet naar brokstukken van twee ongeïdentificeerde vliegende voorwerpen die neergehaald werden boven Noord-Amerika deze maand. Dat zegt het US Northern Command, het militaire commando van de VS voor de Noord-Amerikaanse regio. Het gaat om de brokstukken van de voorwerpen die boven Alaska en Lake Huron neergehaald werden.

Ondanks het systematisch doorzoeken van het gebied, onder meer via luchtbeelden en onderwaterscans, zijn er geen brokstukken gevonden, klinkt het in een verklaring. In Alaska speelden ook de ijskoude temperaturen en het zee-ijs mee in de beslissing om de operatie stop te zetten.

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin ging akkoord met de aanbeveling om de zoekactie af te blazen. Een zoekactie naar een derde voorwerp dat neergehaald werd boven het Canadese territorium Yukon is nog aan de gang.

Het Amerikaanse leger schoot ook een vermoedelijke Chinese spionageballon uit de lucht begin deze maand. Brokstukken daarvan zijn wel gelokaliseerd en teruggevonden voor de kust van de zuidoostelijke staat South Carolina.

“De laatste brokstukken zijn overgebracht naar het laboratorium van politiedienst FBI in de staat Virginia voor contraspionage. Net zoals gebeurde met eerdere brokstukken die aan de oppervlakte en onder water werden gevonden”, staat in de verklaring.

De voorwerpen die boven Canada, Alaska en Lake Huron neergeschoten werden zijn waarschijnlijk voorwerpen van een privébedrijf of onderzoeksinstituut, zei de VS eerder.