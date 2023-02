Spaanse naturisten mogen anderen niet verplichten om naakt rond te lopen

In 2013 verbraken 726 badgasten in Vera nog het wereldrecord naakt samen baden — © AFP

Een paar lapjes stof zijn nu al tien jaar een forse splijtzwam in een appartementencomplex in Vera, in Andalusië. 20 procent van de eigenaars van de 495 woningen van Natura World wil daar liever kleren aan in de gemeenschappelijke tuin of aan één van de vier zwembaden. Maar 80 procent van de eigenaars is nudist, en liet opnemen in het huisreglement dat naaktlopen verplicht is.

In 2017 plaatsten ze in de week voor Pasen zelfs bewakingsagenten aan de zwembadzone, om iedereen die zich met iets van textiel durfde te vertonen de toegang te weigeren. Voor de geklede bewoners was dat de druppel, een zoveelste provocatie nadat ze zich al jarenlang gediscrimineerd voelden. Acht van hen trokken naar de rechtbank, omdat de regel hun rechten zou schaden.

Dat ze zo in de minderheid zijn, hoeft niet te verwonderen. Vera heeft het bekendste naaktstrand van Spanje. Het plaatsje, in de provincie Amería, staat gekend om het naturisme. In 2013 verbraken ze er zelfs het wereldrecord samen naakt baden. In zee, welteverstaan. Maar in het zwembad van het complex Natura World was het niet helemaal duidelijk wat nu de regels waren. Of toch niet voor iedereen.

Respectabel

Het Spaanse Hooggerechtshof oordeelt nu dat het huisreglement nooit helemaal bekrachtigd werd, en dat de lagere rechtbanken dat eigenlijk al veel vroeger hadden moeten zien. “Er is een klimaat gecreëerd dat ondraaglijk was voor de klagers en voor veel andere buren, die belaagd werden, onder druk werden gezet en gediscrimineerd”, aldus de rechters. “Hun vakantieverblijven veranderden van een plaats van rust naar een plaats van lijden.”

Volgens de rechters is er geen enkele verantwoording voor de noodzaak voor de regel. Bovendien ging die in tegen het recht op privacy van de klagers, hun vrijheid van beweging, hun gedachten en ideeën. “Naakt naar het zwembad gaan is een perfect respectabele en legitieme keuze, maar je kan geen enkele buur verplichten om het te doen.” Elk van de klagers kreeg 1.000 euro morele schadevergoeding toegewezen.