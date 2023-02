VIDEO. Dramatische ontknoping in laatste meters van WK veldlopen bij de vrouwen, Jacob Kiplimo wint bij de heren

De Keniaanse Beatrice Chebet heeft zaterdag het WK veldlopen in het Australische Bathurst gewonnen bij de vrouwen. De Ethiopische Letensenbet Gidey ging vlak voor het einde tegen de grond. Bij de mannen was de Oegandees Jacob Kiplimo de beste.

Een grote groep bleef lange tijd samen in de vrouwenwedstrijd. Pas op drie kilometer van het einde dunde de kopgroep uit van een twintigtal naar een viertal atletes. De Ethiopische Letensenbet Gidey, wereldrecordhoudster op 5.000m, 10.000m en halve marathon, keek de kat uit de boom. Pas in de slotronde plaatste ze bergop een versnelling waar niemand op kon antwoorden.

Ze leek onderweg naar een onbedreigde zege, maar verkrampte helemaal in de laatste rechte lijn en ging op 30 meter van het einde tegen de grond. Met de hulp van haar coach liep ze uiteindelijk als vierde over de meet, maar die hulp kwam haar op een diskwalificatie te staan. De winst was zo voor de Keniaanse Beatrice Chebet, voor de Ethiopische Tsigie Gebreselama en de Keniaanse Agnes Jebet Ngetich. In het landenklassement won Kenia voor Ethiopië en Oeganda.

Cheptegei versus Kiplimo

Bij de mannen ging het sneller van bij de start en werd het peloton vroeger uitgedund onder impuls van de Oegandese titelverdediger Joshua Cheptegei, wereldrecordhouder op 5.000 en 10.000 meter. Alleen zijn landgenoot Jacob Kiplimo, de Keniaan Geoffrey Kamworor en de Ethiopiër Berihu Aregawi konden volgen. In de slotronde bleek niet Cheptegei, maar zijn landgenoot Jacob Kiplimo de beste. Hij won afgetekend voor Aregawi en Cheptegei. In het landenklassement zagen we hetzelfde beeld als bij de vrouwen: Kenia won, voor Ethiopië en Oeganda.