Judi Dench kan scripts niet meer lezen door oogziekte

De Britse actrice Judi Dench heeft in een interview met The Graham Norton Show gezegd dat acteren moeilijk wordt omdat ze niet langer in staat is om de scripts zelf te lezen. Het zicht van de actrice gaat al enkele jaren achteruit door een oogziekte.

“Het is onmogelijk geworden en omdat ik een fotografisch geheugen heb, moet ik een machine vinden die me niet alleen mijn lijnen leert, maar me ook vertelt waar ze op de pagina staan,” zei Dench. “Vroeger vond ik het heel gemakkelijk om tekst te leren en ze te onthouden. Ik zou nu de hele Twaalfde Nacht kunnen doen.”

De 88-jarige oscarwinnaar heeft de oogaandoening maculadegeneratie, waardoor de gezichtsscherpte afneemt. Dench sprak er in het verleden al open over en vertelde tijdens een benefietactie in 2021 dat ze een andere manier had moeten zoeken om de scripts te kunnen lezen. “Goede vrienden van mij herhalen mijn tekst steeds weer. Ik moet dus leren door herhaling, en ik hoop maar dat de mensen het niet te veel merken als alle regels compleet hopeloos zijn!”

Tot ze zo’n machine uitvinden die haar vertelt waar op de pagina een bepaalde zin staat, zal ze op haar vrienden moeten blijven vertrouwen, zei ze. (sgg)