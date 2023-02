BetFirst BNXT League: wie grijpt tweede plaats?

De achttiende en laatste speeldag van de Belgische fase van de Betfirst BNXT League staat vanavond (20u30) volledig in het teken van de tweede plaats. Achter leider Oostende, dat zeker is van de poleposition, strijden vier ploegen in twee rechtstreekse duels om de tweede plaats. Antwerp Giants ontvangt vanavond in de Lotto Arena Limburg United en Kangoeroes Mechelen in de Winketkaai Spirou Charleroi.

Wie op de tweede plaats in de BetFirst BNXT League eindigt wordt vanavond dus duidelijk. Antwerp Giants heeft zijn lot in eigen handen. Als de Sinjoren in eigen midden winnen van Limburg United is het altijd zeker van de op één na hoogste stek. “Willen we succesvol zijn moet de defensieve intensiteit vooral opnieuw naar omhoog,” weet coach Ivica Skelin van de Sinjoren. “Elite Gold was ons doel. Maar misschien zit er nog meer in. Zeker als we volledig zijn. Dat was jammer genoeg deze campagne niet het geval,” zei Maxim De Zeeuw van de Limburgers.

Bij winst van het team uit Hasselt eindigen de Giants vierde en is het uitkijken naar het duel tussen Kangoeroes Mechelen en Spirou Charleroi. Beide ploegen staan met Limburg United en met 10 op 16 op een gedeelde derde stek. Bij de Mechelaars is Jonas Foerts (voet) waarschijnlijk opnieuw inzetbaar. Spanning troef dus vanavond en richting het verdelen van de tweede tot vijfde plaats in Elite Gold. De BNXT League brengt vanavond ook nog een klassieker. De carnavalwedstrijd brengt in het Forum van Aalst een clash tussen de Ajuinen en Brussels. Leuven Bears trekt naar Luik.

Elite Gold en Silver start op 3 maart

Elite Gold, de top-5, en Elite Silver, met de laatste vijf, vat op vrijdag 3 maart aan. In Elite Gold zitten de Nederlandse ploegen Den Bosch, Landstede Hammers Zwolle, Aris Leeuwarden, Groningen en ZZ Leiden. De eerste speeldag brengt in Elite Gold meteen vuurwerk. Op 3 maart is er Limburg United tegen Den Bosch (17 op 17 in Nederland!) en Antwerp Giants-Groningen en op zaterdag 4 maart is er Kangoeroes Mechelen-ZZ Leiden, Oostende-Aris Leeuwarden en Spirou Charleroi-Landstede Hammers Zwolle.