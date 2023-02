Dakloze man riskeert 3 jaar cel voor verkrachting in tentje op straat

Een dakloze vijftiger heeft zich vrijdag voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor de verkrachting van een dakloze vrouw. De man misbruikte het slachtoffer in dronken toestand in een tentje op straat. Het parket eist 3 jaar cel tegen de beklaagde.

In mei 2022 verwittigde een getuige de politie toen ze twee paar benen uit een tentje zag steken vlakbij het metrostation Beaulieu in Oudergem. Volgens de vrouw bewogen de benen van de vrouw niet, terwijl ze de man op- en neerwaartse bewegingen zag maken.

De politie kwam snel ter plaatse en betrapte de dakloze op heterdaad. Hij was een eveneens dakloze vrouw aan het verkrachten, die versuft neerlag. Zowel dader als slachtoffer waren zwaar onder invloed van alcohol. De man had zodanig veel gedronken dat hij tijdens de vaststellingen van de politie in slaap viel.

Het slachtoffer verklaarde dan weer dat ze een slaapplaats zocht en dat de man seks had geëist in ruil voor een overnachting. “Ze weigerde, maar werd overmeesterd door de beklaagde. Het slachtoffer had te weinig energie om zich te verweren”, aldus de openbaar aanklager, die 3 jaar cel eiste tegen de beklaagde.

Hoewel hij aanvankelijk de verkrachting betwistte, bekende de vijftiger de feiten op zijn proces vrijdag, waar zijn advocaat vroeg om een gevangenisstraf met een gedeeltelijk uitstel. “Mijn cliënt heeft een beperkt IQ en beperkte sociale vaardigheden”, pleitte de raadsman. “Hij reageert primair, zoals een kind, vandaar ook zijn ontkenning in het begin. We vragen een milde gevangenisstraf, met een deel met uitstel.”

Het vonnis valt op 17 maart. CVH