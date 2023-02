Dochter Kim Jong-un opnieuw aanwezig op belangrijk evenement

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un heeft zijn dochter Kim Jue-ae opnieuw aan de buitenwereld getoond. Dit keer tijdens een evenement voor overheidsfunctionarissen. Daarmee is het de eerste keer dat het meisje tijdens een niet-militair evenement in het openbaar verschijnt.

Dat de Noord-Koreaanse dictator een dochter had was al sinds 2013 geweten, maar tot enkele maanden geleden was het meisje nog nooit in het openbaar verschenen. Tot ze op 19 november 2022 aan de zijde van Kim Jong-un verscheen op een militaire basis, met in de achtergrond een nieuwe intercontinentale ballistische raket.

Officieel is er niet veel geweten over het meisje. Zelfs haar naam wordt eigenlijk niet genoemd in de staatsmedia. Maar volgens verschillende bronnen zou haar naam Kim Jue-ae zijn. Haar leeftijd wordt geschat op ongeveer tien jaar.

Jue-ae zat opnieuw langs haar vader vrijdag tijdens een evenement waar medewerkers van het kabinet en het ministerie van Nationale Defensie deelnamen aan sportwedstrijden in Pyongyang. Het evenement werd georganiseerd ter ere van de viering van de Dag van de Lichtende Ster, de geboortedag van de voormalige Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il.

