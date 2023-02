VIDEO. Ongezien: zwaar gefrustreerde Ronnie O’Sullivan heeft het weer aan de stok met zijn keu … en bijt dan maar de tip eraf

Snookerlegende Ronnie O’Sullivan (47) heeft op de Welsh Open een draai rond de oren gekregen. De nummer één van de wereld werd in de kwartfinales weggespeeld met 0-5 door Tiang Pengfei, pas het nummer 49 op de wereld op de wereldranglijst. Maar toch was het de excentrieke O’Sullivan die alle aandacht naar zich toe trok.

Nee, het gaat niet al te goed met Ronnie O’Sullivan de laatste tijd. Al een hele week had ‘The Rocket’ last met zijn keu, vooral met de tip. In zijn partij tegen Ross Muir vloog de tip van zijn keu er al twee keer af, in zijn match tegen Rod Lawer gebeurde het opnieuw. Zijn frustraties liepen toen zo hard op, dat hij de zege tegen zijn landgenoot Lawer gewoon weggeven. “Ik had geen zin om terug te komen als die tips er gewoon blijven af vliegen”, zei hij toen.

© AFP

“Ik had er vrede mee om de zege aan Rod te geven. Ik had medelijden met hem, door mijn problemen. Elke keer als ik een bal aanpakte, dacht ik dat mijn tip er zou afkomen.” Dat mocht van de scheidsrechter niet en ook zijn tegenstander weigerde. Zo won O’Sullivan toch nog met 4-0.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

O’Sullivan liet dan maar een nieuwe tip plaatsen voorafgaand aan zijn de kwartfinale tegen Tian Pengfei, maar veel leverde dat niet op. Het werd een harde 0-5.

De realiteit van snooker

O’Sullivan staat gekend om wel vaker controversiële acties te doen aan de snookertafel, maar vrijdagavond deed zelfs hij alle monden op het einde van de wedstrijd nog openvallen door die vervloekte tip gewoon van zijn keu af te bijten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Toch wilde de nummer één geen excuses zoeken voor zijn nederlaag. “Ik wil geen excuses verzinnen voor die keu. Je moet omgaan met wat er voor je ligt en de realiteit van de situatie’, zei de 47-jarige O’Sullivan. “Dat is snooker en realiteit. Wat kan ik anders doen dan naar buiten gaan en mijn uiterste best doen? Elke fout die ik maakte, werd afgestraft. Tian Pengfei speelde goed en verdiende zijn overwinning. Hij heeft de vloer met mij aangeveegd.’

O’Sullivan ging deze week voor het record met een vijfde Welsh Open-titel, maar zover zal het dus niet komen voor de zevenvoudig wereldkampioen. Donderdag won hij nog met 4-0 tegen Belgisch snookertalent Ben Mertens.