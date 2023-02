Lichaam van vermiste Ghanese profvoetballer Christian Atsu onder puin gevonden in Turkije

De Ghanese voetballer Christian Atsu is dood aangetroffen onder het gebouw waar hij woonde in het zuiden van Turkije na de zware aardbeving van vorige week, aldus de Turkse agent van de ex-Chelsea speler.

“Het levenloze lichaam van Atsu werd gevonden onder het puin,” vertelde Murat Uzunmehmet aan verslaggevers in Hatay, waar het lichaam van de atleet werd gevonden. “Momenteel worden nog meer spullen weggehaald. Zijn telefoon is ook gevonden.”

Atsu zou uren voor de beving het zuiden van Turkije verlaten, maar de manager van Hatayspor zei vrijdag dat de Ghanees ervoor koos bij de club te blijven nadat hij het winnende doelpunt had gemaakt in een Super Lig wedstrijd op 5 februari.

Atsu kwam in het verleden nog uit voor onder meer FC Porto, Chelsea en Everton en tekende in september 2022 bij Hatayspor. De stad waar die club gevestigd is, Antakya, werd zwaar getroffen door de aardbeving.

