Alejandro Pozuelo neemt met pijn in het hart afscheid van MLS: “Vanaf de eerste minuut voelde ik me hier thuis”

Alejandro Pozuelo voetbalt sinds maar 2019 in de MLS. Eerst speelde hij voor Toronto, sinds 2022 voor Inter Miami. Daar liep het contract van Pozuelo op 1 januari 2023 af. De offensieve middenvelder bleef tot nu onderhandelen met zijn team, maar er werd geen overeenkomst meer gevonden.

De Spanjaard nam via sociale media afscheid van zijn fans. “Het waren een geweldige vier jaar aan jullie zijde”, zegt Pozuelo die gepast afscheid wil nemen. “Vanaf de eerste minuut voelde ik me er thuis. Ik had er onvergetelijke momenten, zowel in Toronto als Miami. Ik heb er ook veel geleerd, zowel als mens als op sportief vlak. Ik heb altijd het beste van mezelf gegeven. Dank jullie voor al die herinneringen”, vertelt hij onder meer.

Het betekent dus ook het einde van zijn carrière in de MLS. Verschillende bronnen melden dat Pozuelo naar Turkije trekt om voor Konyaspor te gaan voetballen. De Turkse club bevestigde zijn komst echter nog niet.

Pozuelo heeft er een succesvolle campagne in de MLS opzitten. De voorbije jaren won hij onder meer de Major League Soccer MVP, zeg maar de Amerikaanse Gouden Schoen voor beste speler, en werd hij opgenomen in het beste elftal van de competitie met de MLS Best XI. Hij haalde ook drie keer de play-offs. Pozuelo kennen we in de Jupiler Pro League als smaakmaker bij KRC Genk. Hij speelde er tussen 2015 en 2019 en scoorde daarin 17 keer voor de Limburgers.