Spontane staking op luchthaven van Zaventem: verschillende vluchten zonder bagage vertrokken

“Vanochtend rond 6.30 uur is die spontane actie begonnen”, bevestigt Nathalie Pierard van de luchthaven. “Het is wel enkel bij Aviapartner. Wij werken hier op de luchthaven met nog een tweede bagageafhandelaar Alyzia, waardoor niet alle vluchten getroffen zijn.” Brussels Airlines werkt bijvoorbeeld met Alyzia en is dus niet getroffen.

Volgens Pierard zijn er vanmorgen al verschillende vluchten vertrokken zonder bagage en zijn er ook wel vertragingen. De getroffen vluchten vertrekken met vertragingen van 15 minuten tot anderhalf uur. “Het zijn vooral veel typische vakantievluchten naar bijvoorbeeld Tenerife en Sharm El Sheikh. Het zijn vluchten van onder meer KLM, Iberia, TAP en British Airways, maar ook TUI. Die laatste heeft de meeste vluchten gepland.”

Het is volgens de woordvoerder moeilijk om te zeggen hoelang de hinder nog zal aanhouden omdat het een spontane actie is.

Zelf oplossen

Bij TUI klinkt er geen grote paniek. “Wij werken inderdaad met Aviapartner, maar onze eigen mensen kunnen dat probleem zelf opvangen. Dat hebben we bij eerdere stakingen ook al gedaan. Dat is wel een grote geruststelling”, zegt woordvoerder Piet Demeyere. “Bij ons is er vanochtend één van onze vluchten zonder bagage vertrokken. Eentje naar Malaga. Maar dat is zo’n frequente vlucht, dat we de bagage later vandaag meesturen”, zegt hij. “Ondertussen zijn er al verschillende vluchten mét bagage vertrokken. Ik denk ook niet dat er al te grote vertragingen zullen zijn. Er is natuurlijk een verschil als je eigen mensen dat bagageproces moeten opvangen, maar toch zal de hinder miniem zijn.”

Zaterdag is het begin van de krokusvakantie, maar woordvoerster Pierard merkt op dat vooral vrijdag en zondag drukke dagen zijn. Er zijn zaterdag 48.000 passagiers op de luchthaven, van wie 26.000 vertrekkende - zondag zijn dat er in totaal 60.000.

(sgg)