Klaar voor een nieuwe mensenzee op de Citadel: Namen stelt zich na organisatie EK nu ook kandidaat als WK-gastheer

Het laatste Europese kampioenschap veldrijden werd georganiseerd op de legendarische Citadel. Meer dan 17.000 toeschouwers zagen in de Waalse stad geweldige moddercrossen om de Europese titels. Dat heeft de organisatie zin doen krijgen in meer, want ze willen nu ook het wereldkampioenschap veldrijden binnenhalen.

De cross in Namen is ieder jaar een van de hoogtepunten op de kalender. Een modderpartij op een prachtig, zwaar parcours op en langs de Citadel van Namen. Na het succesvolle EK - waar onder meer Michael Vanthourenhout zich tot Europees kampioen kroonde na een geweldige wedstrijd - wil was er al de nadrukkelijke wens om ook het WK veldrijden binnen te halen.

Nu heeft burgemeester Maxim Prévot ook effectief een aanvraagdossier ingediend bij de UCI. Dat meldt DirectVelo. “We hebben met het EK getoond dat zowel het unieke parcours als de organisatie top zijn”, aldus Prévot. Op de flanken van de Citadel wordt ook al jaren een wereldbekermanche georganiseerd.

Op naar 2030

Het WK zou er wel pas ten vroegste in 2030 kunnen komen. De locaties tot en met 2027 zijn al gekend. Na Hoogerheide is het volgend jaar aan het Tsjechische Tábor (2024), nadien volgen het Franse Lièvin (2025) en het Nederlandse Perkpolder (Hulst).

In 2027 komt het WK nog eens naar ons land, in Oostende. De WK’s van 2028 en 2029 zullen daardoor aan andere landen toegewezen worden, wat betekent dat de strijd om de regenboogtrui pas in 2030 naar Namen zou kunnen komen. Tenzij de UCI een uitzondering maakt natuurlijk.