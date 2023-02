Kat wordt gered vanonder puin in Turkije maar weigert om redders te verlaten: “Ik moet ze wel adopteren”

Een hartverwarmend moment in het Turkse Nurdagi, waar brandweermannen en reddingswerkers dag in, dag uit aan het werk zijn om mensen en dieren te redden. Dinsdag konden enkele brandweermannen een kat van onder het puin vandaan halen. Het diertje bleek haar redders wel erg dankbaar: ze week geen moment meer van hun zijde. De mannen gaven haar de naam ‘Enkaz’, Turks voor wrak. Een eigenaar van de kat, vernoemd naar haar vindplaats, was echter niet te vinden. Daarom besloot brandweerman Ali Çakas de kat te adopteren en haar een nieuwe thuis te geven.