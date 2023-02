Largie Ramazani pikt goal mee maar verliest zwaar met Almeria, Arne Engels wint met Augsburg ondanks afgekeurde goal van ex-Bruggeling

Almeria heeft vrijdag op de 22e speeldag in La Liga met zware 6-2 cijfers verloren bij Girona. De thuisploeg klom nog voor rust op een comfortabele 4-0-voorsprong. Na de pauze mocht Largie Ramazani invallen bij Almeria. De jonge Belg bedankte voor de invalbeurt met een doelpunt in de 66e minuut. In de stand blijft Almeria 15e met 22 punten. Girona is 11e met 27 punten.