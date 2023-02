Aanvoerder Heynen redt diep in blessuretijd nog een punt voor bleke leider

Wouter Vrancken hoorde van Paintsil dat hij klaar was om te starten en gunde diepe spits Arokodare een eerste basisplaats ten koste van Samatta. Thuiscoach Steven Defour benijdde hem de luxe van die keuze: vijf blessures en twee schorsingen deden hem centraal achterin teruggrijpen naar ex-Genkenaar Dries Wouters, die eerder naar de B-kern was verwezen en op het punt stond om naar Jong Genk te verkassen.

Trésor treft de lat

Het weerhield KV Mechelen er niet van om te openen met veel passie en pressie. De leider had het lastig, ook al was de eerste bal tussen de palen een plaatsbal van El Khannouss. De Mechelse reactie was een stuk gevaarlijker, Storm schrok van de zee aan ruimte en besloot van dichtbij in één tijd zwak in de handen van Vandevoordt.

Eerst trof Trésor de lat, nadien nam hij de 1-1 voor zijn rekening. — © Dick Demey

Toch klom Racing na een dik kwartier ei zo na op voorsprong. El Khannouss creëerde knap ruimte voor Trésor, die zich een weg naar het doel baande, maar snoeihard tegen de lat trapte.

Hairemans in de rebound

Enkele minuten later was het wél raak. Maar dan aan de overkant. Da Cruz werd makkelijk vrijgespeeld en haalde hard uit, Vandevoordt ging gepast plat, maar kon de bal alleen maar in de voeten van de aanstormende Hairemans duwen: 1-0.

Die score werd niet veel later zelfs ei zo na verdubbeld. Een te laks hieltje van Trésor werd onderschept door Mrabti, die prompt laag voortrok. De inlopende Ngoy trapte van net buiten de kleine rechthoek hard naast.

Trésor neemt de felicitaties van Paintsil, die een lastige avond kende, in ontvangst. — © Dick Demey

Dan toch Trésor

Omdat ook Hairemans nog een goeie kans verkwanselde, mocht Genk na een half uur niet mopperen met de kleinste achterstand. Eentje, die je met één zwierige penseelstreek kan ongedaan maken. Het gebeurde nog voor rust: nadat Munoz met een knappe sleep Arokodare had aangespeeld, vond diens strakke voorzet Trésor. Aan de overhoekse afwerking in één tijd viel niets af te keuren: 1-1.

Met Preciado voor een te schuwe Paintsil en Sor voor El Khannouss, die te weinig betrokken was in de Genkse opbouw, probeerde coach Vrancken na rust het tij te keren. Het leverde een veelbelovende start van de tweede helft op, maar door te veel slechte passes en foute keuzes en een gebrek aan beweging zonder bal doofde die revival snel uit.

© Dick Demey

Storm scoort, Sor mist open kans

De bleke leider riep op die manier het onheil over zich af. Een kwartier voor tijd was het ook prijs. Invaller Malede kreeg veel te veel ruimte van Arteaga en bereikte Storm. Met bijna een kopie van de Genkse gelijkmaker bracht hij de thuisploeg voor een tweede keer op voorsprong: 2-1.

Amper een minuut later hadden de bordjes al opnieuw gelijk moeten hangen. Heynen stak perfect door in de loop van Sor, die oog in oog met Coucke onbegrijpelijk naast trapte. Vrancken gooide na Samatta ook nog Castro en Ait El Hadj in de strijd. Maar het slotoffensief leek een maat voor niets.

Sor liet de gelijkmaker liggen. — © Isosport

Heynen kopt toch nog raak

Toch kon KRC Genk in extremis een tweede nederlaag op rij afwenden. Ref De Cremer had het fluitje al in de mond om de wedstrijd te beëindigen, toen Hrosovsky op hoop van zegen nog een laatste bal voor de goal zwierde. Daar vond hij naar goede gewoonte aan de tweede paal aanvoerder Heynen, die met een rake kopslag Coucke kansloos liet: 2-2.

Zo kon Genk voor de tiende keer op rij niet winnen achter de Kazerne. Maar het punt zal gekoesterd worden, ook al kan Union zaterdag mits een thuiszege tegen Standard de kloof met de leider verkleinen tot vier punten.

Heynen zorgde er met een rake kopslag voor dat Racing in extremis een punt mee naar Limburg mocht nemen. — © Dick Demey