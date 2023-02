Grote verrassing én groot geheim in ‘The masked singer’: “Anders kon ik het niet verantwoorden”

Groot Licht stond vrijdag in duel tegen Soaperstar. Hij zong Green Green Grass van George Ezra. De titel van die song blijkt nu een duidelijke tip, want in het kostuum van Groot Licht zat iemand die zich nergens meer thuis voelt dan op een groene grasmat: gewezen Rode Duivel Timmy Simons.

De voetballer en intussen voetbaltrainer stapte volledig uit zijn comfortzone voor het tv-programma. “De eerste keer dat je bij de crew komt om te zingen, dan doe je in je broek. Ik meen het. Je gaat echt kapot van de stress”, zegt Simons. “Het is echt indrukwekkend. Ik ben blij dat ik het gedaan heb, ik kan het iedereen aanraden: doen!”

Opmerkelijk: niemand wist van Simons’ deelname. “Zelfs mijn vrouw niet. Ik deed zogezegd mee aan een nieuwe quiz, een muziekquiz. Dat was het. Anders kon ik het niet verantwoorden. Sorry, thuis. En sorry aan mijn kinderen. Ik was dus hier en niet op een muziekquiz.”