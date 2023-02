Franse humorist Pierre Palmade in ziekenhuis onder elektronisch toezicht voor doodslag

De Franse comedian en acteur Pierre Palmade (54) is vrijdag in verdenking gesteld van onopzettelijke doodslag en door de onderzoeksrechter in een ziekenhuis onder elektronisch toezicht geplaatst met een enkelband. Een week geleden veroorzaakte de humorist onder invloed van cocaïne een zwaar verkeersongeval.

“Pierre Palmade is door de onderzoeksrechter onder huisarrest geplaatst op een afdeling voor verslavingszorg van een ziekenhuis. Hij staat onder elektronisch toezicht”, deelde de procureur van Melun, Jean-Michel Bourlès, vrijdagavond mee.

De magistraat preciseerde later dat Palmade in verdenking was gesteld van onopzettelijke doodslag en het onopzettelijk toebrengen van verwondingen.

De acteur reed vrijdag 10 februari in het departement Seine-et-Marne, in de omgeving van Parijs, een auto aan terwijl hij onder invloed van cocaïne was. Behalve hijzelf raakten drie mensen zwaargewond: een man, zijn 6-jarige zoon en zijn schoonzus, die zwanger was en haar baby verloor.