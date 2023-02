Sinds september ongeslagen in de competitie en beker, op weg om een nog mooier hoofdstuk in het sprookjesboek te schrijven. Wat Karel Geraerts (41) in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer neerzet, is vooralsnog indrukwekkend. Daarom: een gesprek over n-woorden, inspirerende coaches maar ook over de deuken die hij opliep in zijn leven.