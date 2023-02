Soren (11) kent 606 (!) cijfers na de komma van het getal pi: “Ik droomde er zelfs van”

Het wereldrecord ligt op 70.030, het Belgisch record op 4.000. Het record in de gemeentelijke basisschool Barthel in Rekkem bedroeg 250. Zoveel cijfers na de komma opsommen van het getal pi? Meester Foeke Vanneste van het zesde leerjaar daagt al jaren zijn leerlingen uit.

Met Soren Soete-Verbeke had hij al vast een rekenwonder in de klas. Een rekenwonder dat de uitdaging aanging. Al snel wist hij zeker dat hij die 250 met de vingers in de neus zou halen. “Toen liet ik het wat liggen. Tot ik zag dat er een andere jongen 510 cijfers kende. Daarna ben ik weer beginnen te studeren. Zo hard dat ik er ’s nachts zelfs van droomde.” (lees verder onder de foto)

Trots toont Soren de trofee die hij kreeg voor de 606 cijfers na de komma van het getal pi die hij kent. — © djr

Het leverde alvast iets op. Vrijdagmorgen ratelde hij maar liefst 606 cijfers na de komma af. De getallen stroomden eruit alsof hij een robot was. Het leverde hem een trofee én een zak chips op. Met Pi-ckles smaak natuurlijk. “Hij eet heel graag chips, dus daarvoor alleen al ging hij de uitdaging aan”, vertellen zijn trotse ouders Nancy en Delphine. Ze zagen hun zoon wekenlang inzetten voor de opdracht. “We moesten hem nu zelfs pushen om nog eens op zijn Xbox te spelen.”

Per vijf

Zijn geheim? “Gewoon de cijfers per vijf leren. Dat gaat redelijk snel, hoor. Een keer leerde ik er negentig op een avond van buiten”, vertelt de jonge bolleboos. “Er zit niet echt een trucje achter. Soms zit er wel eens iets wiskundigs in, of iets dat je herkent. Voor de rest is het van buiten leren.”

Een straffe prestatie. En nu studeren om zijn eigen record te verbreken? “Neen, ik zal het hierbij laten”, vertelt hij met een brede lach. Al zal er hoogstwaarschijnlijk nog heel wat pi in zijn boeken voorkomen. “Ik zou wel graag leraar theoretische wiskunde worden. Wiskundige problemen oplossen lijkt me wel fijn.”