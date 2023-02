Tom Boonen en Patrick Lefevere kijken vooruit naar het nieuwe wielerseizoen: “Quick-Step blijft Quick-Step, maar de superkopman zie ik niet”

De ene is net terug van een rally op ijs, de andere staat op het punt om te vertrekken naar de Ronde van Rwanda. Verveling is aan Tom Boonen (42) en Patrick Lefevere (68) niet besteed, en dan moet het Vlaamse voorjaar nog beginnen. In restaurant Het Pomphuis in Antwerpen kijken ze samen vooruit naar het nieuwe wielerseizoen, met speciale aandacht voor één renner. “Arnaud De Lie, ik ben fan van die jongen.”