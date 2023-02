Zes mensen doodgeschoten in Mississippi

De schietpartijen vonden allemaal plaats in de gemeenschap Arkabutla, meldde het lokale televisiestation NBC5, verwijzend naar de sheriff van Tate County, Brad Lance.

De nieuwsorganisatie zei dat één incident plaatsvond in een winkel waar een man werd doodgeschoten. Een vrouw werd ook gedood in een nabijgelegen huis. De lokale politie vond later nog eens vier lichamen; twee in een huis en twee buiten. Een verdachte is zonder incidenten in hechtenis genomen nadat hij in een voertuig was gezien.