Oud-voetballer Agüero duikt volgens Twitterbeelden op in bordeel, maar Spaans medium springt in de bres: “Duidelijk voorbeeld van fake news”

Dat sociale media je reputatie door het slijk kunnen halen, moet je Sergio Aguëro niet meer vertellen. De intussen 34-jarige oud-voetballer werd onlangs op Twitterbeelden in een bordeel gespot, maar daar is naar verluidt niets van aan.

Op Twitter deden recent beelden de ronde van Agüero die samen met Twitch-streamer Ibai Llanos in een bordeel in de Spaanse regio Orihuela gezien werd. Dat stond te lezen en was te zien in een tweet dat het Spaanse Hola geplaatst zou hebben, maar het tijdschrift zelf is er na onderzoek bij uitgekomen dat de foto’s vervalst zijn door een Twitter-gebruiker.

“Dit is een duidelijk voorbeeld van wat ze nepnieuws noemen en waar de media tegen vechten”, reageert het medium in een verklaring. “De screenshots die te zien zijn in deze tweet zijn vals, het is een montage. Het ontwerp van ons tijdschrift is gebruikt om iets te vervalsen dat nooit is geproduceerd. We nemen hier juridische stappen tegen.”

Agüero, die na een hartkwaal zijn professionele voetbalcarrière moest stopzetten, stapte eveneens naar Twitter om aan te geven dat de foto’s niet waarheidsgetrouw zijn. De Argentijn reageerde met een korte boodschap aan de daders: “Het zijn dwazen”.

