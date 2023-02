Tongeren

Dansen, dansen, dansen. Liselotte Ilsbroukx doet niets liever. Maar praten over haar hobby? Nee, dank je. De negentienjarige uit Tongeren zou dan ook nooit meedoen aan een tv-programma als The Greatest Dancer van Vlaanderen. En dus schreven haar trainster en ouders haar stiekem in. “Ik vond het wel verdacht met die blinddoek, maar dit had ik nooit verwacht.”