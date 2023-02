“Zacht maar winderig en kleine kans op regen”

Vandaag trekken er veel wolken over Limburg. Van tijd tot tijd kan er ook regen vallen, al zal het daarbij nooit om grote hoeveelheden gaan. De meeste regen valt vaak rondom Limburg.

Het blijft zacht voor de tijd van het jaar met maxima in de buurt van 11 a 12°C. Het blijft ook stevig waaien met gemiddeld 4 tot 5 Beaufort uit het zuidwesten en rukwinden tot zo’n 50 a 55 km/u.

In de nacht naar zondag blijft de temperatuur ook ruim boven het vriespunt. De wind zwakt slechts heel traag in kracht af met toch nog langdurig windvlagen tussen 40 en 50 km/u. Hoe meer naar het noordoosten hoe groter de kans dat er soms wat regen of een bui valt.

De weersverwachting voor de komende dagen vind je hier.